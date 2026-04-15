Подсчитано, сколько Овечкин пропустил матчей в НХЛ

Овечкин пропустил 4,6% матчей «Вашингтона» в регулярках за 21 сезон в НХЛ. Из 76 пропусков 51 был из-за травм
Александр Овечкин пропустил 4,6% матчей «Вашингтона» в регулярках за 21 сезон.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не пропустил ни одного матча в своем 21-м сезоне в НХЛ.
40-летний россиянин принял участие во всех 82 играх «Кэпиталс» в регулярном чемпионате и набрал 64 (32+32) очка.
Всего за 21 год он сыграл 1573 матча в регулярках из 1649 возможных. При этом из 76 пропусков причиной 51 были травмы, а еще в 25 случаях – другие причины (дисквалификации, ковид-протокол во время пандемии, семейные обстоятельства).
За карьеру в рамках регулярок у Овечкина 929 шайб (рекорд лиги).
Волкановски – о травме Ульберга: «После операции потребуется шесть месяцев. Это классический разрыв крестообразной связки»
«Обожаем запах свежескошенной травы по утрам». «Атлетико» после вылета «Барсы» из ЛЧ выложил фото поля «Метрополитано» – Флик жаловался на высоту газона перед игрой
14 клубов выразили желание присоединиться к Евролиге на постоянной основе в случае изменения структуры лицензирования
Волкановски – о травме Ульберга: «После операции потребуется шесть месяцев. Это классический разрыв крестообразной связки»
«Обожаем запах свежескошенной травы по утрам». «Атлетико» после вылета «Барсы» из ЛЧ выложил фото поля «Метрополитано» – Флик жаловался на высоту газона перед игрой
14 клубов выразили желание присоединиться к Евролиге на постоянной основе в случае изменения структуры лицензирования