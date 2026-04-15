Овечкин стал лучшим игроком «Вашингтона»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился голевой передачей в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/2026 с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 15 апреля, и завершилась победой столичной команды со счетом 2:1. Овечкин также имел шанс забросить шайбу, но не попал в пустые ворота.

40-летний россиянин провел все 82 матча регулярки в нынешнем сезоне, забросил 32 шайбы и сделал 32 ассиста. Он является лучшим снайпером своей команды, а в списке бомбардиров делит первое место с канадцем Томом Уилсоном (30+34).

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. Он выступает за команду с 2005-го.