Овечкин не попал в пустые ворота в последнем матче сезона

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в прошедшем матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» не смог поразить пустые ворота соперников.

При счете 2:1 в пользу «столичных» за минуту до конца третьего периода 40-летний российский форвард промахнулся, бросив от чужой синей линии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вашингтона».

Александр Овечкин в прошедшей игре отметился результативной передачей. Таким образом, в сезоне-2025/26 40-летний форвард провел все 82 игры, в которых набрал 64 балла за результативность (32 гола + 32 ассиста).

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.