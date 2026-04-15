«Амур» продлил договор с нападающим

«Амур» продлил договор с Петьковым.

© Sports.ru

«Амур» объявил о продлении контракта с Кириллом Петьковым. Срок соглашения рассчитан до 31 мая 2027 года.

28-летний нападающий провел один сезон в составе клуба из Хабаровска. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ он набрал 20 (11+9) очков за 63 матча при 13:47 в среднем на льду.

«Его действия на льду вызывали максимальный дискомфорт у соперников, а искрометные интервью разрывали эфир. Кирилл Викторович находится в лидерах нынешнего состава по броскам в створ, силовым приемам и отборам шайбы. Неудивительно, что этот парень стал душой команды и любимцем болельщиков. Рады, что ты с нами, Кирилл!» – сказано в сообщении клуба.

