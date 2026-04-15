Овечкин рассказал о ближайших планах

Овечкин о ближайших планах: немного побудем в Вашингтоне, домой полетим в мае.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о планах на ближайшее время.

«Кэпиталс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на девятом месте в Восточной конференции и не вышли в плей-офф. 40-летний Овечкин набрал 64 (32+32) очка за 82 игры. «Мы немного побудем в Вашингтоне. Я не знаю, когда мы полетим домой. Наверное, в мае», – сказал Овечкин.

Овечкин после завершения 21-го сезона в НХЛ: «Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим»

Овечкин прилетит в Москву в мае («Матч ТВ»)