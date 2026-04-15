Хоккейный клуб "Сибирь" продлил контракты с вратарями

Новосибирский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" заключил новые контракты с голкиперами Михаилом Бердиным и Антоном Красоткиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с Бердиным рассчитано на два сезона, с Красоткиным - на три.

Бердину 28 лет, он пополнил состав "Сибири" по ходу текущего сезона, перейдя из казанского "Ак Барса". В составе новосибирской команды он провел 20 матчей. Ранее выступал за петербургский СКА, "Сочи" и омский "Авангард".

Красоткину 28 лет, он выступает за "Сибирь" с 2020 года. На его счету 208 матчей за новосибирский клуб, в 9 из которых он сохранил ворота в неприкосновенности. Ранее играл за ярославский "Локомотив", тольяттинскую "Ладу" и владивостокский "Адмирал".

Новосибирская команда по итогам регулярного чемпионата заняла 8-е место в Восточной конференции КХЛ, а в первом раунде плей-офф проиграла магнитогорскому "Металлург" - 1:4 в серии.