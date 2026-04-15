«Мы поднялись со дна». Честное интервью с лидером «Салавата» после вылета из плей-офф

«Салават Юлаев» мог не пробиться в плей-офф. Начало сезона для команды сложилось максимально кошмарно — финансовые сложности, распродажа лидеров, провальные результаты и, как следствие, последнее место в КХЛ к середине октября.

Тем не менее уфимцы не сдались. Главный тренер юлаевцев Виктор Козлов нащупал новый стиль, по ходу сезона у команды появились новые лидеры, плюс клуб совершил несколько удачных сделок. В итоге «Салават» сумел довольно уверенно выйти в плей-офф и даже прошёл первый раунд, неожиданно для многих выбив «Автомобилист».

Да и в четвертьфинале уфимцы навязали ожесточённую борьбу действующему чемпиону КХЛ «Локомотиву». Уступили в серии со счётом 0-4, но могли забрать практически каждый матч.

Одним из главных творцов успеха «Салавата» в нынешнем сезоне стал Алексей Василевский. 33-летний защитник — лидер обороны юлаевцев. А помимо этого, Алексей — отличный мужик, ментальный лидер команды и самоотверженный хоккеист. Василевский занял пятое место по количеству заблокированных бросков в регулярном чемпионате.

Нам удалось поговорить с Алексеем после четвёртого матча серии с «Локомотивом», где «Салават» проиграл со счётом 0:4 и вылетел из плей-офф.

«Можем в глаза друг другу посмотреть и сказать, что нам не стыдно»

— Какие ощущения от четвёртого матча? Играли вроде бы неплохо, но 0:4…

— Да мы в каждом матче с «Локомотивом» в этой серии бились до конца, были как хорошие моменты, так и плохие. Голов не хватило. Два гола за четыре игры — это очень мало для победы и для прохода в следующий раунд.

Но могу честно сказать, что мы сделали всё, что могли. Мы с пацанами можем в глаза друг другу посмотреть и сказать, что нам не стыдно ни перед самими собой, ни перед болельщиками. Бились до конца.

— Второй год подряд «Локомотив» становится непреодолимой преградой для «Салавата». Как думаете, почему так складывается и что, может быть, изменилось в сравнении с прошлогодней серией?

— Честно, мне показалось, что в прошлом году с «Локомотивом» было сложнее играть, а в этом — полегче. Системная команда, у них ни один игрок не ушёл после чемпионского сезона. Сильный, хороший соперник.

— Какие у вас ощущения от этого сезона? Начало было настоящей катастрофой, однако в итоге смогли выйти в плей-офф, прошли первый раунд, дали бой во втором.

— Кто мог подумать в начале чемпионате, после 10-15 матчей, что мы вообще сможем чего-то достичь в этом сезоне? Кто мог подумать, что мы можем в плей-офф попасть? Это вообще было сказкой! Не для нас, но для экспертов, для болельщиков. Никто не верил, что мы попадём в плей-офф, а уж тем более там пройдём первый раунд против такой хорошей команды, как «Автомобилист». Поэтому сезон можно занести в актив команде.

— Благодаря чему удалось так перевернуть этот сезон?

— Просто каждый делал свою работу. Пацаны и пластались, и ловили шайбу, применяли силовые, в меньшинстве справлялись, рояль таскали, выполнял черновую работу. И, конечно, забивали важные голы. За счёт командной игры мы поднялись со дна.

«Как команду изменил Кузнецов? В раздевалке веселее стало»

— В прошлом сезоне казалось, что команду в основном тащат легионеры. В этом появилось очень много молодых ребят, а те, кто уже был в команде, выросли и взяли на себя новые роли. Как оцените прогресс команды, прогресс молодых игроков и Александра Жаровского в частности?

— Молодцы! Жарик — молодчик, в этом сезоне добавил, но ему надо всё равно работать и прибавлять. Тёма Горшков и Егор Сучков — вообще красавцы! И Макс Кузнецов – тоже, пришёл из Высшей лиги, по ходу сезона попал в состав и в плей-офф тоже был лидером. Поэтому все молодцы. Они выросли в этом сезоне.

Сейчас у нас почти у всей команды контракты заканчиваются, поэтому я бы хотел, чтобы ребят оставили.

— Как команду изменил переход Евгения Кузнецова?

— В раздевалке веселее стало (улыбается). Женька так много титулов выиграл, Кубок Стэнли брал. Он забивал важные голы, был лидером нашей команды.

— Его травма сильно повлияла на ход серии с «Локомотивом»? Хоть, конечно, он и пропустил всего полтора матча.

— Да не особо… Но это плей-офф. В четвёртом матче у нас в составе были в принципе все, кто есть. Больше никого не было, все травмированы.

— Как вам игра Ремпала? Казалось, Шелдон будто бы слишком большую ответственность чувствует.

— Конечно, он наш ведущий игрок. Поэтому, может быть, ощущает давление трибун… Но он молодец, сделал свою работу.

— Что можете сейчас сказать болельщикам? Так сказать, передайте послание.

— Вы молодцы! Спасибо, что за нас болеете, вас всегда слышно — и на выездных матчах, и тем более дома. Вы наш шестой полевой игрок, поэтому низкий вам поклон! Спасибо.