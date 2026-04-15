Бобровский может покинуть «Флориду». Стороны не могут договориться о новом контракте (Грег Вышински)
Сергей Бобровский может покинуть «Флориду».
Журналист ESPN Грег Вышински заявил, что Сергей Бобровский может покинуть «Флориду» на фоне неудачных переговоров о новом контракте.
Срок действующего договора 37-летнего вратаря рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне россиянин провел 52 матча, отражая в среднем 87,6% бросков при коэффициенте надежности 3,07.
«Ситуация между Бобом и «Флоридой» довольно плохая, судя по тому, что я слышал. Существует значительная разница между тем, чего он хочет, и тем, что ему готовы предложить. У меня такое чувство, что теперь они пойдут в другом направлении», – сказал Вышински на подкасте The Sheet.
Бобровский выступает за «Пантерс» с 2019 года и дважды завоевывал с клубом Кубок Стэнли (2024, 2025). Он получает по 10 млн долларов за сезон.
