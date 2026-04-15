Нападающий "Далласа" пропустит матчи с «Миннесотой»

Хинтц пропустит первые матчи серии с «Миннесотой», сообщил тренер «Далласа» Галуцен: «Мы не знаем, когда он сможет вернуться»
Главный тренер «Далласа» Глен Галуцен сообщил, что форвард Роопе Хинтц пропустит два стартовых матча в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой».
29-летний финн не играет с 9 марта из-за травмы нижней части тела. В этом сезоне на его счету 53 игры и 43 (15+28) очка при полезности «плюс 15» за 17:20 в среднем на льду.
«Хинтц не сыграет в первых двух матчах. Мы не знаем, когда он сможет вернуться и сможет ли вообще. Посмотрим», – сказал Галуцен.
