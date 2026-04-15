Овечкин рассказал о том, что для него важно

Форвард "Вашингтона" Овечкин заявил, что ценит любовь болельщиков
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после прошедшего матча регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» заявил, что польщен любовью фанатов. Его слова приводит пресс-служба «столичных».
«Было очень приятно видеть болельщиков, приехавших сюда из Вашингтона и других мест, чтобы посмотреть игру. Я слышал, как они меня поддерживают и кричали: «Еще один год!» Такое проявление любви очень значимо для меня», — заявил Овечкин.
В сезоне-2025/26 40-летний форвард провел все 82 игры, в которых набрал 64 балла за результативность (32 гола + 32 ассиста).
По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.
Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.
