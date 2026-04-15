«Может быть, ощущает давление с трибун…» Василевский высказался об игре Ремпала в плей-офф

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский оценил игру канадского нападающего уфимского клуба Шелдона Ремпала в плей-офф. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина канадец был лидером команды по очкам.

— Как вам игра Ремпала? Казалось, что Шелдон будто бы слишком большую ответственность чувствует. — Конечно, он наш ведущий игрок. Поэтому, может быть, ощущает давление с трибун… Но он молодец, сделал свою работу, — сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В текущем плей-офф 30-летний канадский нападающий набрал 8 (3+5) очков в 10 матчах за «Салават Юлаев».