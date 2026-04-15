Экс-форвард «Трактора» рассказал, как Андрей Назаров высадил всю команду из автобуса

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Евгений Скачков рассказал об игре за «Трактор» под руководством Андрея Назарова. Бывший тафгай возглавлял челябинскую команду с 2007 по 2010 год.

— Как вспоминаете работу под руководством Андрея Назарова?

— Назаров был в правильной команде в правильное время. Команда была молодая, а он давал ей эмоциональный заряд. Да, может быть, ругался, кричал, но это нужно было, чтобы подхлестнуть игроков. Жалко только, что у нас не получалось выигрывать в плей-офф. Много интересных моментов можно вспомнить, но не для интервью. Можно сказать, хороший, молодой специалист.

— А для интервью какую весёлую историю можно вспомнить?

— Мы были на сборах в Финляндии, проиграли матч и поехали в гостиницу. В команде был такой защитник Валера Дыдыкин, при котором в этой игре пропустили три-четыре гола. Назаров настолько разозлился на него, что просто остановил автобус и сказал: «Валера, иди пешком до гостиницы». Но вместе с ним вышла вся команда, и он просто закрыл дверь и уехал. И мы остались на трассе одни. Хотя потом автобус, высадив Назарова в гостинице, развернулся и нас подобрал. Такие истории бывали, — цитирует Скачкова «РБ Спорт».