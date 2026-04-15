Жеренко может перейти в «Динамо» из системы «Сент-Луиса». У 25-летнего вратаря 40 матчей и 90,3% сэйвов в сезоне АХЛ (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, вратарь системы «Сент-Луиса» Вадим Жеренко может перейти в «Динамо».
Отмечается, что он может стать вторым голкипером клуба после Владислава Подъяпольского. Ранее сообщалось, что Максим Моторыгин планирует продолжить карьеру в Северной Америке.
Жеренко проводит четвертый сезон за «Спрингфилд» в АХЛ. В текущем сезоне на его счету 40 матчей и 90,3% сэйвов при коэффициенте надежности 3,05.
Контракт вратаря рассчитан до 30 июня 2026 года, он может стать неограниченно свободным агентом.
