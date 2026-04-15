«Барыс» продлил контракт с нападающим

«Барыс» продлил соглашение с нападающим Кириллом Панюковым, сообщает пресс‑служба казахстанского клуба.

© ХК "Барыс"

Одностороннее соглашение с 28‑летним форвардом рассчитано на сезон.

Панюков — воспитанник системы «Барыса», форвард вернулся в команду в сентябре 2024 года. В КХЛ он выступал за казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». В текущем сезоне форвард провел в составе астанинской команды 48 матчей, в которых набрал 13 (7+6) очков.

«Барыс» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял 10‑е место в Восточной конференции и не смог выйти в плей‑офф.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.