Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
Защитник «Колорадо» Макар сыграл впервые после травмы.
Защитник «Колорадо» Кэйл Макар набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1).
Эта игра стала первой для 27-летнего канадца после травмы верхней части тела. Он не выходил на лед с 31 марта, пропустив семь матчей «Эвеланш».
В текущем сезоне на счету Макара 78 (20+58) очков за 74 матча при полезности «плюс 31».
Веренски – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ. Макар – 2-й, Бушар – 4-й, Хатсон – 5-й, Шефер – 11-й, Карлссон – 12-й
Радимов о пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи»: «Очередная комедия. Мажич не справляется с обязанностями, судьи деградировали, надо что-то исправлять»
«Партизан» объявил о возвращении бывшего капитана Жоффре Ловерня
Жеренко может перейти в «Динамо» из системы «Сент-Луиса». У 25-летнего вратаря 40 матчей и 90,3% сэйвов в сезоне АХЛ (Артур Хайруллин)
Радимов о пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи»: «Очередная комедия. Мажич не справляется с обязанностями, судьи деградировали, надо что-то исправлять»
«Партизан» объявил о возвращении бывшего капитана Жоффре Ловерня
Жеренко может перейти в «Динамо» из системы «Сент-Луиса». У 25-летнего вратаря 40 матчей и 90,3% сэйвов в сезоне АХЛ (Артур Хайруллин)