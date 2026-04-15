Защитник «Колорадо» Макар сыграл впервые после травмы.

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1).

Эта игра стала первой для 27-летнего канадца после травмы верхней части тела. Он не выходил на лед с 31 марта, пропустив семь матчей «Эвеланш».

В текущем сезоне на счету Макара 78 (20+58) очков за 74 матча при полезности «плюс 31».

Веренски – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ. Макар – 2-й, Бушар – 4-й, Хатсон – 5-й, Шефер – 11-й, Карлссон – 12-й