Бывший футболист «Динамо» — о Ротенберге: "Быть тренером должен не тот, у кого есть деньги,"

Байдачный о Ротенберге в «Динамо»: тренировать должен тот, кто разбирается в этом.

Бывший футболист «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный высказался о возможном назначении Романа Ротенберга главным тренером бело-голубых в FONBET КХЛ.

– Я плотно интересовался хоккеем, когда играли Мальцев, Васильев, Давыдов. Я человек еще той эпохи. Мы всегда на базе жили вместе с хоккеистами, все дружили. Мне было это интересно.

– Роман Ротенберг может возглавить «Динамо»?

– Заниматься этим должен человек, который прошел большой путь в спорте. Который хорошо разбирается в этом деле, а не тот, у кого есть деньги и все остальное.

Можно быть президентом клуба, кем-то еще, не знаю. Но чтобы быть тренером, надо иметь игровой опыт, специальное образование. Очень много компонентов должно сойтись, чтобы стать тренером. Остальное – это мания величия, – заявил Байдачный.

