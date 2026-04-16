Бывший футболист «Динамо» — о Ротенберге: "Быть тренером должен не тот, у кого есть деньги,"

Байдачный о Ротенберге в «Динамо»: «Быть тренером должен не тот, у кого есть деньги, а тот, кто хорошо в этом разбирается. Остальное – мания величия»
Бывший футболист «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный высказался о возможном назначении Романа Ротенберга главным тренером бело-голубых в FONBET КХЛ.
– Я плотно интересовался хоккеем, когда играли Мальцев, Васильев, Давыдов. Я человек еще той эпохи. Мы всегда на базе жили вместе с хоккеистами, все дружили. Мне было это интересно.
– Роман Ротенберг может возглавить «Динамо»?
– Заниматься этим должен человек, который прошел большой путь в спорте. Который хорошо разбирается в этом деле, а не тот, у кого есть деньги и все остальное.
Можно быть президентом клуба, кем-то еще, не знаю. Но чтобы быть тренером, надо иметь игровой опыт, специальное образование. Очень много компонентов должно сойтись, чтобы стать тренером. Остальное – это мания величия, – заявил Байдачный.
