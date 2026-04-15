«Торпедо» в овертайме вырвало победу у «Металлурга» и продлило серию плей-офф КХЛ

В Нижнем Новгороде прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии – 3-1 в пользу магнитогорского клуба.

На четвёртой минуте первого периода Александр Петунин открыл счёт в игре. В начале второго периода Артём Минулин удвоил преимущество гостей. На 14-й секунде третьего периода Владислав Фирстов забросил первую шайбу «Торпедо» в игре. На седьмой минуте периода Алексей Кручинин сделал счёт 2:2. В овертайме победу хозяевам принёс Егор Виноградов.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.