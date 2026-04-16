Защитник «Ак Барса» высказался о соперниках в полуфинале плей-офф КХЛ

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о потенциальных соперниках казанской команды в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги. На стадии 1/4 финала казанцы прошли минское «Динамо» (счёт в серии — 4-0).

«Вообще безразлично будто бы, как проходит серия «Металлурга» и нижегородского «Торпедо», о сопернике в следующем раунде не думаем. Но поддержим нашего Журавля [Даниила Журавлёва], пусть за «Торпедо» там рубится», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее в полуфинал плей-офф КХЛ вышел «Локомотив». В 1/4 финала ещё играют «Авангард» с ЦСКА и «Металлург» с «Торпедо».