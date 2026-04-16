Защитник «Сан-Хосе» Орлов побил личный рекорд по очкам за регулярный чемпионат НХЛ

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго» (2:5), тем самым побив собственный рекорд по очкам – 37 (3+34) в 81 игре. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Орлов — воспитанник новокузнецкого «Металлурга», за который выступал с 2007 года. В 2009 году его выбрали на драфте НХЛ во втором раунде под общим 55-м номером клубом «Вашингтон Кэпиталз». С 2011 по 2023 год он защищал цвета «Вашингтона», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

В 2023 году его обменяли в «Бостон Брюинз», а затем он подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз». 3 июля 2025 года Орлов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе Шаркс».