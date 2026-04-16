Определен победитель гонки российских снайперов НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов завершил регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 на первой строчке среди снайперов из России.

У форварда «дикарей» 45 шайб в 78 играх. Второе место в рейтинге соотечественников по заброшенным шайбам занял Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», который завершил регулярный чемпионат с 44 голами в 76 играх. На третьем месте в гонке российских снайперов сезона остался нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, на его счету 37 шайб в 81 матче.

Четвёртое место в этом рейтинге занял форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (32 шайбы в 82 матчах). Пятёрку замкнул нападающий Андрей Свечников, выступающий за лидера Востока «Каролину Харрикейнз». В его активе 31 гол в 79 встречах.

В заключительный игровой день Овечкина и Свечникова в рейтинге может подвинуть нападающий Артемий Панарин из «Лос-Анджелес Кингз», но для этого ему нужно оформить хет-трик или покер в гостевой игре с «Калгари Флэймз» (17 апреля). На данный момент у Хлебушка 28 шайб в 77 матчах.