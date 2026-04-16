Бабаев высказался о клубах для Шумакова и Бурдасова

Бабаев о клубах для Шумакова и Бурдасова: «Пока заинтересованности не было. Еще не обсуждали, что будем делать дальше»
Агент Шуми Бабаев заявил, что клубы FONBET КХЛ пока не интересовались Антоном Бурдасовым и Сергеем Шумаковым.
Бурдасов в минувшей регулярке провел 16 игр за «Ладу», набрав 5 (3+2) очков. У Шумакова – 3 матча и ни одного очка за тольяттинский клуб.
– Есть ли сейчас у какого‑то из клубов КХЛ заинтересованность в кандидатурах Бурдасова и Шумакова?
– Пока заинтересованности не было. Но в первую очередь нужно с ними переговорить. Мы еще не обсуждали, что будем делать дальше.
– Может ли дело дойти до завершения карьеры уже этим летом?
– Я не рассматриваю [этот вариант]. Но зависит от их решения, может, они сами скажут: «Давайте заканчивать». Пока они такого не говорили, – сказал Бабаев.
