Сотни миллионов убытков — опубликованы финансовые показатели "Авангарда"

«Авангард» потратил около 890 млн рублей за сезон на зарплаты игрокам, еще 293 млн – компенсации за переходы. Чистый убыток клуба КХЛ за 2025 год – 650 млн рублей
Отмечается, что суммарная зарплата игроков основного состава – 883 млн рублей при потолке в 900 млн в FONBET КХЛ. Еще несколько миллионов могли получить хоккеисты на двусторонних контрактах, которых временно вызвали в основу.
Вместе с окладами игроков и персонала клуба, включая высшее руководство, «Авангард» выплатил 1,59 млрд рублей.
В ходе трансферной компании перед началом сезона «Авангард» потратил 293 млн рублей в качестве компенсаций за переходы хоккеистов из других клубов.
Организационные расходы составили 345 млн рублей, коммерческие – 82 млн. Чистый убыток «Авангарда» за отчетный период – 650 млн рублей.
Кубок Гагарина. «Авангард» дома сыграет с ЦСКА при 3-1 в серии
Олейник – о словах Хабиба про женские ММА: «До чего мы так дойдем? Что это другой сорт людей? Мы так договоримся до каменного века»
Перес приходил в раздевалку «Реала» после поражения от «Баварии». Глава клуба «искал тренера и игроков»
Байдачный о Ротенберге в «Динамо»: «Быть тренером должен не тот, у кого есть деньги, а тот, кто хорошо в этом разбирается. Остальное – мания величия»
Олейник – о словах Хабиба про женские ММА: «До чего мы так дойдем? Что это другой сорт людей? Мы так договоримся до каменного века»
Перес приходил в раздевалку «Реала» после поражения от «Баварии». Глава клуба «искал тренера и игроков»
Байдачный о Ротенберге в «Динамо»: «Быть тренером должен не тот, у кого есть деньги, а тот, кто хорошо в этом разбирается. Остальное – мания величия»