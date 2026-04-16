Бывший форвард «Салавата Юлаева» и «Динамо» завершил карьеру

Бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева» и московского «Динамо», трехкратный участник Матча звезд КХЛ Линус Умарк объявил о завершении карьеры.

Последним клубом в карьере 39‑летнего шведского форварда стал шведский «Лулео».

— Меня никогда не волновал идеальный финал. Для меня важнее завершить карьеру на своих условиях. Я смог играть до 39 лет без каких‑либо проблем со здоровьем. Я невероятно доволен тем хоккейным путем, который у меня получилось пройти. Это будет очень‑очень долгий отпуск. А потом посмотрим, что принесет будущее, — приводит слова Умарка Expressen.

В КХЛ он также играл за финский «Йокерит» и провел в лиге в общей сложности 476 матчей, в которых набрал 429 (124+305) очков.

В НХЛ Умарк выступал за «Эдмонтон» и «Баффало». На его счету 32 (8+24) результативных балла в 79 встречах. В составе сборной Швеции хоккеист стал чемпионом мира в 2017 году.