Российские хоккеисты вошли в символическую сборную новичков АХЛ

Российские хоккеисты Сергей Мурашов и Дмитрий Симашев включены в символическую сборную сезона Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщается на сайте лиги.

Символическая сборная была выбрана путем голосования тренеров, игроков и представителей СМИ из городов, в которых базируются клубы.

Голкипер Мурашов в составе «Уилкс‑Барри/Скрэнтон Пингвинз» провел 36 матчей в регулярном чемпионате, его коэффициент надежности составил 2,24, он отражал 91,8% бросков и провел 3 «сухих» матча. Защитник Симашев сыграл 40 матчей за «Тусон Роудраннерс» и набрал 35 (8+27) очков.

Также в символическую сборную включен белорусский нападающий «Херши Беарс» Илья Протас, который забил 28 голов и сделал 34 результативные передачи в 66 встречах. В апреле он дебютировал за «Вашингтон» в НХЛ.