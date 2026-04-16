Варламов провел первый матч после двух операций на коленном суставе

Российский вратарь Семен Варламов провел первый матч после полутора лет лечения и двух операций.

Хоккеист «Нью‑Йорк Айлендерс» Варламов не выступал в НХЛ с ноября 2024 года. Голкипер перенес две операции на коленном суставе и прошел длительный курс восстановления. В начале апреля 37‑летний Варламов вернулся к тренировкам с «Айлендерс», но был отправлен в АХЛ для набора формы.

В среду Варламов сыграл в АХЛ за «Бриджпорт». В победном матче регулярного чемпионата АХЛ против «Хартфорда» (5:2) россиянин отразил 18 бросков.

Варламов — чемпион мира‑2012 в составе сборной России.