«Чикаго» переиграл «Сан‑Хосе» в матче НХЛ

«Чикаго» победил «Сан‑Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча в Чикаго завершилась со счетом 5:2. У хозяев дубль оформил Луи Кревье, по одной шайбе забросили Сэм Ринзел, Райан Грин и Ник Лардис. У «Сан‑Хосе» отличились Марио Ферраро и Майкл Миса.

Российский вратарь «Сан‑Хосе» Ярослав Аскаров отразил 19 бросков (79,2%). Его одноклубник Дмитрий Орлов сделал голевую передачу, набрав 37‑е (3+34) очко в сезоне.

В другом матче дня «Оттава» победила «Торонто» (3:1).

«Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

Голы: Ринзел, 39:30. Кревье, 43:51, 50:32. Грин, 48:35. Лардис, 54:44. — Ферраро, 8:09. Миса, 25:17 (бол.).

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Батерсон, 6:04 (бол.). Фогеле, 38:32 (бол.). Козенс, 59:54. — Нюландер, 48:11.