Кучеров лишился шансов стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ

Российский нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров потерял шансы завоевать по итогам текущего сезона «Арт Росс Трофи» — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ.

В среду «Тампа» провела заключительный матч регулярки, уступив «Нью‑Йорк Рейнджерс» со счетом 2:4. Кучеров не набрал очков.

Таким образом, 32‑летний россиянин завершил регулярный сезон со 130 (44+86) набранными очками. В гонке бомбардиров он занимает второе место, уступая Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (134). При этом у «Эдмонтона» еще остался один матч против «Ванкувера», который состоится в четверг.

На третьем месте в бомбардирской гонке идет Натан МакКиннон из «Колорадо» (127). Его команда также завершит регулярный сезон в четверг матчем против «Сиэтла».

Кучеров — трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» (2019, 2024, 2025). В текущем году он мог завоевать трофей третий сезон подряд.