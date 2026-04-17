Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ.
Это произошло в заключительный день регулярного чемпионата после побед «Анахайма» над «Нэшвиллом» (5:4) и «Эдмонтона» над «Ванкувером» (6:1).
Пары первого раунда Кубка Стэнли-2026
Западная конференция:
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»;
«Даллас» — «Миннесота»;
«Вегас» — «Юта»;
«Эдмонтон» — «Анахайм».
Восточная конференция:
«Баффало» — «Бостон»;
«Тампа» — «Монреаль»;
«Каролина» — «Оттава»;
«Питтсбург» — «Филадельфия».
Регулярный чемпионат НХЛ завершился в ночь на 17 апреля по московскому времени, игры плей-офф стартуют в ночь на 19 апреля.
В прошлом году обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», в этом году команда не сумела выйти в плей-офф НХЛ.
