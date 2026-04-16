"Автомобилист" расторгл контракт с американский нападающим

Екатеринбургский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" и американский нападающий Рид Буше расторгли контракт. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Соглашение расторгнуто по инициативе игрока.

Буше 32 года, он перешел в "Автомобилист" в июне 2025 года, подписав контракт на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате форвард провел за команду 43 матча, в которых забросил 17 шайб и сделал 25 результативных передач. По данным газеты "Спорт-Экспресс", Буше был самым высокооплачиваемым хоккеистом "Автомобилиста" с зарплатой в 90 млн рублей в год. Последний матч за команду он провел в конце января, после чего по личным причинам отправился домой.

С 2022 года Буше выступал за омский "Авангард", также был игроком клуба с 2020 по 2021 год. Нападающий является обладателем Кубка Гагарина (2021). В регулярном чемпионате-2023/24 Буше стал лучшим снайпером, забросив 44 шайбы в 64 матчах. В КХЛ Буше также играл за ярославский "Локомотив", в Национальной хоккейной лиге защищал цвета "Нью-Джерси", "Нэшвилла" и "Ванкувера".

В регулярном чемпионате сезона-2025/26 "Автомобилист" занял 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф команда проиграла уфимскому "Салавату Юлаеву" (4-2).