Российский хоккеист подписал контракт с "Сент-Луисом"

Российский защитник Арсений Коромыслов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на два года и начнет действовать с сезона-2026/27.

Коромыслову 22 года, он был выбран "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2022 года под 120-м номером. Сезон-2025/26 защитник провел в челябинском "Тракторе". В 61 матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги Коромыслов набрал 17 (1 гол + 16 результативных передач) очков. В 5 играх плей-офф он отметился 1 голевым пасом.