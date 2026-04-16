40-летний Панин не планирует завершать карьеру

40-летний защитник «Салавата» Панин не планирует завершать карьеру.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, 40-летний защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин не собирается завершать игровую карьеру.

Отмечается, что ему осталось провести 13 матчей до отметки в 1000 игр в FONBET КХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате на счету Панина 67 матчей и 10 (4+6) очков при полезности «плюс 11». В плей-офф он принял участие в 10 играх и набрал 0+1 при полезности «0».

Козлов об удалении Панина: «Хотите, чтобы я капитана своего отхреначил? Это эмоции. Вы знаете Григория. Он сегодня и полезные действия совершал»