40-летний Панин не планирует завершать карьеру. У защитника «Салавата» 77 игр в этом сезоне КХЛ с учетом плей-офф
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, 40-летний защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин не собирается завершать игровую карьеру.
Отмечается, что ему осталось провести 13 матчей до отметки в 1000 игр в FONBET КХЛ.
В минувшем регулярном чемпионате на счету Панина 67 матчей и 10 (4+6) очков при полезности «плюс 11». В плей-офф он принял участие в 10 играх и набрал 0+1 при полезности «0».
Козлов об удалении Панина: «Хотите, чтобы я капитана своего отхреначил? Это эмоции. Вы знаете Григория. Он сегодня и полезные действия совершал»
