Александр Лукашенко: «Минское «Динамо» паршиво играет в хоккей – это проблема для президента»
Лукашенко, рассуждая на рабочем совещании о неэффективном использовании удобрений и потере валютной выручки, провел параллель с игрой клуба.
Отметим, что эти слова были сказаны до завершения 4-го матча серии 2-го раунда, в котором «Динамо» уступило «Ак Барсу» со счетом 2:3 и завершило выступление в Кубке Гагарина (0-4). Напомним, что ранее Лукашенко со шпицем Умкой посетил игру минского клуба.
Киву останется в «Интере» в следующем сезоне, заявил Маротта: «Он будет с нами. Это один из лучших молодых тренеров в Европе»
Бернарду объявил, что покинет «Ман Сити» в конце сезона
Анзор Кавазашвили: «Карпина надо сделать главным над всеми тренерами России – его должны слушаться! В СССР из сборной могли спокойно сказать клубам, чтобы какой-то мальчик играл»
