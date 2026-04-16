Лукашенко: "Минское «Динамо» паршиво играет в хоккей"

Лукашенко, рассуждая на рабочем совещании о неэффективном использовании удобрений и потере валютной выручки, провел параллель с игрой клуба.

«Чем я переболел недавно, это одна из проблем, не только минское «Динамо» паршиво играет в хоккей, это тоже для президента проблема», – сказал Лукашенко.

Отметим, что эти слова были сказаны до завершения 4-го матча серии 2-го раунда, в котором «Динамо» уступило «Ак Барсу» со счетом 2:3 и завершило выступление в Кубке Гагарина (0-4). Напомним, что ранее Лукашенко со шпицем Умкой посетил игру минского клуба.