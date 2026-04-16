Тренера сборной Швейцарии по хоккею уволили из-за поддельной справки

Патрика Фишера уволили с поста главного тренера сборной Швейцарии по хоккею из-за поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии.

Фишер использовал фальшивую справку, чтобы обойти ограничения для поездки в Пекин на зимнюю Олимпиаду 2022 года, где швейцарцы в четвертьфинале уступили сборной Финляндии со счетом 1:5.

"Дело юридически закрыто, но вызвало общественную дискуссию о ценностях и доверии, которую федерация воспринимает очень серьезно, - сказал президент федерации Урс Кесслер. - Речь идет о ценностях и уважении, которые являются основополагающими для швейцарского хоккея и которых Патрик Фишер не придерживался в 2022 году".

Отмечается, что национальную сборную готовить к чемпионату мира будет ассистент Фишера Ян Кадье.

Фишеру 50 лет, он возглавлял сборную Швейцарии по хоккею с 2015 года. За этот период команда поднялась в мировом рейтинге с восьмой на вторую позицию и трижды становилась серебряным призером чемпионатов мира (2018, 2024, 2025).