Лукашенко раскритиковал игру хоккеистов минского «Динамо»

Хоккеисты минского «Динамо» плохо играют. Об этом на совещании заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как пишет RT, в четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса» минчане уступили со счётом 4:0.

Комментируя вылет команды из турнира, Лукашенко отметил, что «Динамо» «паршиво играет в хоккей».

«Это тоже для президента проблема», - указал белорусский лидер.

Ранее защитника ярославского ХК «Локомотив» Никиту Черепанова дисквалифицировали на три матча за применение силы в отношении судьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».