Губерниев заявил о готовности Овечкина играть за "Вашингтон" еще два сезона

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова хоккеиста Александра Овечкина, что хотел бы услышать от генменеджера «Вашингтона» слова о двухлетнем контракте, заявив, что Овечкин готов к продолжению карьеры в клубе, передает «Матч ТВ».

«Безусловно, он его ждет. Не то что в каждой шутке есть доля правды, это прямой намек. Двухлетний контракт — это будет прекрасная история для Овечкина», — сказал Губерниев.

На данный момент Овечкин является рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в регулярных чемпионатах (929 шайб). Гретцки остается лидером по сумме голов в регулярном чемпионате и Кубке Стэнли (1016), у Овечкина — 1006.

«Вашингтон» не вышел в плей-офф в этом сезоне. 40-летний капитан «Кэпиталз» провел все 82 матча, набрал 64 очка (32+32) и стал лучшим бомбардиром команды. Его контракт истекает летом 2026 года. Окончательное решение о продолжении карьеры Овечкин, по его словам, примет после завершения сезона.

Ранее Овечкин рассказал, как ему удалось провести 82 матча в НХЛ в 40 лет.