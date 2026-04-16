«Еще два года»: Овечкин о продлении контракта с «Вашингтоном»

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ответил на вопрос о своих ожиданиях от переговоров по новому контракту. Его слова передает журналист Тарик Эль-Башир в соцсети X.

Хоккеист в шутку озвучил, какие слова хотел бы услышать от генерального менеджера клуба Криса Патрика.

"Мы хотим, чтобы ты остался еще на два года. Это контракт. Подпиши его", - отшутился Овечкин.

В сезоне-2025/26 40-летний форвард провел все 82 игры, в которых набрал 64 балла за результативность (32 гола + 32 ассиста).

По итогам регулярного сезона "столичные" набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Контракт 40-летнего Овечкина с "Вашингтоном" истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.