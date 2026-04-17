«Сан‑Хосе» разгромил «Виннипег» в матче НХЛ, Чернышов забил гол

«Сан‑Хосе» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 6:1. У победителей гол забил российский нападающий Игорь Чернышов.

Также шайбы у «Сан‑Хосе» забросили Уильям Смит, Вильям Эклунд, Коллин Граф, Майкл Миса и Маклин Селебрини. У «Виннипега» гол забил Коул Кепке.

В другом матче «Анахайм» победил «Нэшвилл» со счетом 5:4.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 1:6 (1:3, 0:2, 0:1)

Голы: Кепке, 3:28. — Чернышов, 6:26 (бол.). Смит, 16:54. Эклунд, 19:55. Граф, 25:51. Миса, 38:01. Селебрини, 41:14.

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 4:5 (2:2, 2:1, 0:2)

Голы: Стэмкос, 10:09, 35:23 (бол.). Форсберг, 15:55 (бол.), 34:37. — Готье, 1:36. Лакомб, 19:39. Киллорн, 24:33. Люно, 44:17. Терри, 57:06 (бол.).