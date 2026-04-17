Кучеров и Капризов стали лучшими российскими игроками сезона НХЛ

По итогам регулярного чемпионата НХЛ нападающий Никита Кучеров признан лучшим бомбардиром среди российских хоккеистов, а Кирилл Капризов стал лучшим снайпером.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов показали выдающиеся результаты в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, передает ТАСС. Кучеров занял второе место в общем списке бомбардиров турнира, набрав 130 очков в 76 матчах.

Российский хоккеист забросил 44 шайбы и сделал 76 результативных передач. Он уступил лидерство лишь канадцу Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона», который заработал 138 очков за 82 игры.

Второе место среди россиян занял Кирилл Капризов, набравший 89 очков в 78 встречах. Он стал лучшим снайпером среди соотечественников, забросив 45 шайб и отдав 44 передачи.

Замкнул тройку лидеров-россиян форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин с 84 очками, а в списке снайперов третьим стал Павел Дорофеев из «Вегаса» с 37 голами.

Никита Кучеров вошел в финальный список претендентов на престижную награду «Тед Линдсей эворд».