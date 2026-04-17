Макдэвид обогнал Кучерова и стал лучшим бомбардиром НХЛ

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в шестой раз в карьере стал лучшим бомбардиром лиги, завоевав «Арт Росс Трофи».

29-летний форвард набрал 138 очков (48 голов + 90 передач) в 82 матчах. Второе место в бомбардирской гонке занял российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с 130 очками (44+86). Третьим стал Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — 127 баллов (53+74).

Маккиннон также впервые в карьере получил «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер сезона: на его счету 53 заброшенные шайбы. Вторым в снайперском списке стал Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс») — 51 гол. Третье место поделили Макдэвид (48) и российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (45). Кучеров с 44 голами занял восьмую позицию.

Регулярный чемпионат НХЛ завершился 17 апреля 2026 года. Матчи плей-офф стартуют 19 апреля. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» не сумела квалифицироваться в розыгрыше 2026 года.