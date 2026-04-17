Назван главный фаворит Кубка Стэнли после завершения регулярного чемпионата НХЛ
Букмекеры назвали главного фаворита Кубка Стэнли после завершения регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.
По мнению аналитиков, это «Колорадо Эвеланш». Команда стала лучшей в «регулярке», а также брала титул в 2022 году. На ее новую победу можно поставить с коэффициентом 4,10.
На втором месте в списке претендентов у букмекеров расположилась «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5,30). Тройку фаворитов замыкает «Даллас Старс» (11,00).
Ранее стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ. «Колорадо» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Тампа» — с «Монреалем», а «Даллас» — с «Миннесотой».