«Хотят, чтобы я остался»: Овечкин об отношении семьи к возможному продлению контракта

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пресс-конференции признался, что обсуждает возможность подписания нового соглашения с клубом со своими сыновьями.

© Газета.Ru

«Сергей и Илья продолжают спрашивать: «Пап, ты останешься?» Я отвечаю им так же, как и всем остальным: «Посмотрим». Они хотят, чтобы я остался, потому что они любят город, любят команду, любят ребят. Не могу раскрывать все свои планы, мне предстоит принять сложное решение. В первую очередь эта команда должна была проходить в плей-офф и претендовать на Кубок Стэнли, это основное», — рассказал Овечкин.

В сезоне-2025/26 40-летний форвард провел все 82 игры, в которых набрал 64 балла за результативность (32 гола + 32 ассиста).

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.