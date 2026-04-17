Сборная Узбекистана по хоккею обновила рекорд по голам

Хоккеисты сборной Узбекистана обновили рекорд по голам на чемпионате мира в третьем дивизионе в группе В.

В пятницу на турнире, проходящим в Гонконге, сборная Узбекистана одержала разгромную победу над командой Люксембурга со счетом 14:0. На ее счету стало 88 голов. Хоккеисты из Узбекистана побили достижение сборной Киргизии (76 голов в 2023 году). Ранее на турнире команда Узбекистана обыграла сборные Монголии (26:1), Филиппин (28:3), КНДР (20:3). В заключительном туре узбекистанцы 19 апреля сыграют с хозяевами соревнований.

В прошлом году сборная Узбекистана установила рекорд по голам в четвертом дивизионе, также побив достижение команды Киргизии (79 шайб против 64).

Команда Узбекистана лидирует в группе В и в случае выигрыша турнира поднимется в группу А. Турнир завершится 19 апреля.