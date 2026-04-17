Стало известно, кто станет главным тренером «Лады»

«Ладу» возглавит Павел Зубов.

По информации «Чемпионата», новым главным тренером «Лады» станет Павел Зубов.

Прошлый сезон он начинал в качестве ассистента Бориса Миронова в тольяттинском клубе, но покинул команду после четырех игр по соглашению сторон. Позднее работал в Olimpbet ВХЛ с «Рязанью-ВДВ».

Отмечается, что по условиям контракта Зубову заплатят за три месяца, а не за весь срок соглашения в случае увольнения. Похожие условия предлагали действующему тренеру «Лады» Павлу Десяткову, однако тот ответил отказом.

Новым генеральным менеджером будет назначен Рафик Якубов, который работал на должности спортивного директора «Динамо».

Телегин станет ассистентом спортивного директора «Лады». Экс-форвард сборной России завершил игровую карьеру в 2024-м (Metaratings)