Стало известно, кто станет главным тренером «Лады»

«Ладу» возглавит Павел Зубов, Десятков отказался продлевать контракт. Рафик Якубов станет генменеджером клуба («Чемпионат»)
По информации «Чемпионата», новым главным тренером «Лады» станет Павел Зубов.
Прошлый сезон он начинал в качестве ассистента Бориса Миронова в тольяттинском клубе, но покинул команду после четырех игр по соглашению сторон. Позднее работал в Olimpbet ВХЛ с «Рязанью-ВДВ».
Отмечается, что по условиям контракта Зубову заплатят за три месяца, а не за весь срок соглашения в случае увольнения. Похожие условия предлагали действующему тренеру «Лады» Павлу Десяткову, однако тот ответил отказом.
Новым генеральным менеджером будет назначен Рафик Якубов, который работал на должности спортивного директора «Динамо».
Телегин станет ассистентом спортивного директора «Лады». Экс-форвард сборной России завершил игровую карьеру в 2024-м (Metaratings)
КДК отменил красную карточку Педро за стык со Сперцяном. Вингер «Зенита» сможет сыграть с «Динамо» Махачкала
«Бавария» вышла на первое место в рейтинге УЕФА, опередив «Реал» после победы над ним в ЛЧ. «Ливерпуль» – третий, «Интер» – четвертый, «ПСЖ» – пятый, «Барса» – 8-я
Форвард «Вашингтона» Дюбуа сломал руку в игре с «Питтсбургом». Он вышел на следующий матч и сделал ассист при полезности «+3»
КДК отменил красную карточку Педро за стык со Сперцяном. Вингер «Зенита» сможет сыграть с «Динамо» Махачкала
«Бавария» вышла на первое место в рейтинге УЕФА, опередив «Реал» после победы над ним в ЛЧ. «Ливерпуль» – третий, «Интер» – четвертый, «ПСЖ» – пятый, «Барса» – 8-я
Форвард «Вашингтона» Дюбуа сломал руку в игре с «Питтсбургом». Он вышел на следующий матч и сделал ассист при полезности «+3»