Форвард «Вашингтона» сломал руку в игре с «Питтсбургом».

Форвард «Вашингтона» Дюбуа сломал руку в игре с «Питтсбургом». Он вышел на следующий матч и сделал ассист при полезности «+3»
Нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа рассказал, что доигрывал регулярный чемпионат НХЛ со сломанной рукой.
27-летний канадец травмировался в игре с «Питтсбургом» (6:3) и завершил встречу досрочно, проведя 7:02 на льду. Он вышел на следующий матч против «Пингвинс» (3:0) и сделал голевую передачу при полезности «плюс 3» за 16:18.
Дюбуа пропустил последнюю игру регулярки, когда «Вашингтон» лишился шансов на попадание в Кубок Стэнли. Это была его третья травма за сезон.
В минувшем чемпионате на счету форварда 29 матчей и 19 (5+14) очков при полезности «минус 4».
КДК отменил красную карточку Педро за стык со Сперцяном. Вингер «Зенита» сможет сыграть с «Динамо» Махачкала
«Бавария» вышла на первое место в рейтинге УЕФА, опередив «Реал» после победы над ним в ЛЧ. «Ливерпуль» – третий, «Интер» – четвертый, «ПСЖ» – пятый, «Барса» – 8-я
