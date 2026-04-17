Форвард «Вашингтона» сломал руку в игре с «Питтсбургом».

Форвард «Вашингтона» Дюбуа сломал руку в игре с «Питтсбургом».

Нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа рассказал, что доигрывал регулярный чемпионат НХЛ со сломанной рукой.

27-летний канадец травмировался в игре с «Питтсбургом» (6:3) и завершил встречу досрочно, проведя 7:02 на льду. Он вышел на следующий матч против «Пингвинс» (3:0) и сделал голевую передачу при полезности «плюс 3» за 16:18.

Дюбуа пропустил последнюю игру регулярки, когда «Вашингтон» лишился шансов на попадание в Кубок Стэнли. Это была его третья травма за сезон.

В минувшем чемпионате на счету форварда 29 матчей и 19 (5+14) очков при полезности «минус 4».