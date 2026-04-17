Агент Кузнецова выступил после сообщений о сотрясении мозга игрока

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов уже может выйти на лед после травмы, сообщил «Матч ТВ» агент хоккеиста Шуми Бабаев.

Во вторник уфимская команда проиграла ярославскому «Локомотиву» (0:4) в четвертом матче серии второго раунда плей‑офф КХЛ и вылетела из турнира. Кузнецов пропускал эту встречу из‑за травмы. После игры главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что у нападающего сотрясение мозга.

— Все нормально вроде. Все хорошо, жив‑здоров. Все обошлось.

— Когда можно будет выйти на лед, еще непонятно?

— Они выбыли, но он мог бы уже в следующей [игре] играть.

— То есть ему можно сейчас тренироваться?

— Хоть завтра, — сказал Бабаев «Матч ТВ».

В плей‑офф 33‑летний форвард провел семь матчей и набрал 2 (1+1) очка.

