«Торонто» хотел выменять Чинахова у «Коламбуса».

Как сообщает The Athletic, «Торонто» хотел выменять Егора Чинахова у «Коламбуса» по ходу регулярного чемпионата НХЛ.

Позднее форварда отдали в «Питтсбург» за выбор во втором и третьем раундах драфта. 25-летний россиянин набрал 36 (18+18) очков в 43 играх за новый клуб.

«В какой-то момент «Торонто» обсуждал с «Коламбусом» обмен Ника Робертсона на Егора Чинахова, но их предложение не приняли. Они торговали пиком во втором раунде драфта, надеясь на краткосрочное усиление. Клуб рассматривал возможность возвращения Люка Шенна, но кроме приобретения Троя Стечера в ноябре генеральный менеджер «Торонто» не предпринял никаких шагов для спасения команды, переживающей кризис. По данным источников в лиге, «Торонто» постоянно находился на заключительных этапах переговоров об обмене, но так и не смог заключить сделки, которые могли бы помочь остановить падение», – сказано в тексте.

24-летний Робертсон провел третий полный сезон за «Мэйпл Лифс» и набрал 32 (16+16) очка в 78 матчах при полезности «минус 13» и 12:39 в среднем на льду.

