Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина

Магнитогорский "Металлург" стал последним полуфиналистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Пятый матч серии прошел в пятницу в Магнитогорске. Хозяева обвели в счете на 10-й минуте после шайбы Робина Пресса. Гости сумели отыграться в начале второго периода - отличился Андрей Белевич.

Но "Металлург" в середине этого отрезка встречи повел в счете после второй в матче шайбы Пресса. А под занавес второй двадцатиминутки Даниил Вовченко закрепил успех - 3:1.

Но в третьем периоде команда Андрея Разина умудрилась упустить победу. На 45-й минуте Егор Виноградов сократил отставание до минимума. А за минуту с небольшим "Торпедо" удалось уйти от поражения в основное время после точного броска Богдана Конюшкова.

Но в овертайме Роман Канцеров в большинстве принес "Металлургу" победу в матче и серии.

В полуфиналах встретятся "Локомотив" - "Авангард" и "Металлург" - "Ак Барс".