Эксперт обозначил преимущество «Локомотива» в серии с «Авангардом»

Сергей Гимаев обозначил преимущество «Локомотива» в серии Кубка Гагарина с «Авангардом»

Бывший защитник, комментатор и хоккейный эксперт Сергей Гимаев обозначил преимущество «Локомотива» в матчах 1/2 финала Кубка Гагарина с «Авангардом».

«Омский клуб серия против московского ЦСКА закалила. Серия протекала в похожем стиле, в котором будет играть «Локомотив», но «Авангард» потерял ключевых игроков: Войнов, Чистяков и Волков. Это реально важные игроки. Если говорить про тренеров, то Хартли уже доказал победоносность. Он выигрывал во всех чемпионатах, в которых тренировал. В этом плане ярославцы имеют преимущество в плане тренера-победителя», — сказал Гимаев в новом выпуске YouTube-канала «КХЛ здесь».

