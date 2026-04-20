Кучеров вошел в топ-20 бомбардиров плей-офф НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров вошел в двадцатку лучших бомбардиров плей-офф, набрав два очка в матче против "Монреаля".

В первом матче серии против "Монреаля" "молнии" уступили в овертайме 3:4. Кучеров стал автором двух голевых передач. В матчах плей-офф на счету россиянина стало 173 очка (53 шайбы и 120 передач).

Кучеров поднялся на 19-е место в истории лиги по этому показателю, превзойдя двух легендарных форвардов: канадца Марио Лемье (172 очка) и шведа Петера Форсберга (171).

Также форвард "Тампы-Бэй" стал всего вторым россиянином в НХЛ, который отдал не менее 120 голевых передач в матчах плей-офф. Рекорд по этому показателю у Сергея Федорова - 124 передачи.