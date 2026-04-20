Российский вратарь НХЛ установил антирекорд

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил антирекорд для российских голкиперов в Кубке Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на понедельник, 20 апреля, «Тампа» на своей площадке в овертайме проиграла «Монреаль Канадиенс» (3:4) в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Василевский провел на площадке весь матч и потерпел 51-е поражение в Кубке Стэнли в карьере.

Это новый антирекорд для российских вратарей. Василевский обошел голкипера «Флорида Пантерс» Сергея Бобровского, проигравшего 50 матчей.

Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Стэнли, а в 2019-м россиянина признали лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ.